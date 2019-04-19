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Kasaplar tavuk ve et fiyatlarına gelen zamlardan rahatsız

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte tavuk ve et fiyatlarına zamlar gelmeye başladı. Kasaplar, fiyatlar nedeniyle şikayetçi.

DHA | 19.04.2019 - 11:22..
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Kasaplar tavuk ve et fiyatlarına gelen zamlardan rahatsız

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yardımcı, yaklaşan Ramazan ayı öncesi tavuk ve kırmızı et fiyatlarının artmasını eleştirdi.

RAMAZAN ÖNCESİ YÜZDE 20 ZAM

Her yıl Ramazan ayı öncesinde tavuk fiyatlarında istenmeyen artışın gündeme geldiğini belirten Yardımcı, "Spekülatörler yine ortaya çıktı. Aylarca zam yapmadılar ama şu anda yüzde 20 zam geldi.

TAVUK BİLE 12 LİRA

Et geçen sene de bu sene de 46 TL'ydi; ancak 3-4 gündür fiyatların önünü alamıyoruz. Dana kıymayı esnafımız 50- 52 TL arasında satıyor. Tavuk etinin fiyatı da 11 ile 12 TL arasında. Pahalı mı? Evet, pahalı." diye konuştu.

Kırmızı ette, ithal büyükbaşlarla fiyatların aşağı çekilebildiğini kaydeden Başkan Yardımcı, tavukta ise aynı şeyin tavukçuluk sektörünü bitireceğini söyledi. Tavukların yemlerine de ciddi zam geldiğini belirten Yardımcı, "Adamı kurtarmıyorsa girdi maliyetleri arttıysa ne yapsın? Mecbur artıracak. Sektör batınca kimsenin eline bir şey geçmez." dedi.

Kasaplar tavuk ve et fiyatlarına gelen zamlardan rahatsız

BİR TENCERE TAVUK YEMEĞİ 50 LİRA

Tavuk etinin kilogram fiyatının 7-8 TL bandında seyrederken, şu anda raflara 8 TL'den geldiğini kaydeden Yardımcı, "Yüzde 20'nin üzerinde zam geldi. Ramazan ayında zamma karşıyım. 2 kilogram gelen bir tavuk 30 TL tutarsa patates soğan alınca eder 40 TL. Bir tencere yemek 50 TL olunca insanlar nasıl alsın?" diye konuştu.

Kasaplar tavuk ve et fiyatlarına gelen zamlardan rahatsız

Kasaplar tavuk ve et fiyatlarına gelen zamlardan rahatsız

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