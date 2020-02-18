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Kasaya saklı uyuşturucuyu biber fotoğrafı ele verdi

Meksika'dan ABD'ye biber kasaları içinde uyuşturucu sokmaya çalışan adam, gerçek biberlerin altına serdiği 'fotoğraftaki biberlerin' rengi farklı olunca yakalandı.

DHA | 18.02.2020 - 04:13..
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Ekim ayında meydana geldiği belirtilen olayda bir kişinin biber kasaları ile sınırı geçmeye çalıştığı; polisin yaptığı kontrolde kasalar içinde gerçek biberlerin altında farklı renkte biberlerin görsellerinin bulunduğu fotoğraflar olduğunun fark edildiği kaydedildi.

BİBER FOTOSUNUN ALTINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Durumdan şüphelenen polisin fotoğrafı kaldırdığında 100 adet uyuşturucu paketi ele geçirdiği; 28 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. 200 bin dolar değerindeki uyuşturucu maddenin imha edildiği; olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

Kasaya saklı uyuşturucuyu biber fotoğrafı ele verdi

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