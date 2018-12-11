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Kaşıkçı cinayeti S.Arabistan yönetimini tanıttı

Washington Post gazetesi, Kaşıkçı cinayeti, Veliaht Prensin ülkeyi nasıl yönettiği konusunda bizi uyandırdı açıklamasında bulundu.

AA | 11.12.2018 - 03:34..
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Kaşıkçı cinayeti S.Arabistan yönetimini tanıttı

Amerika'nın saygın gazetelerinden olan Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan’da kadın aktivistlerin hapsedilerek işkenceye maruz kaldığını ve çoğu Batı medyasının bu konuya ilgi göstermediğini savundu.

Sarah Aziza imzasıyla çıkan “Suudi Arabistan’ın kadın reformculara karşı acımasız tavrı bizi çok önceden uyandırmalıydı” başlıklı makalede, ülkedeki kadın aktivistlere yönelik uygulamalara dikkat çekildi.

Kaşıkçı cinayeti S.Arabistan yönetimini tanıttı

İnsan hakları örgütlerinin uyarılarına rağmen, birçok batılı liderin Suudi Arabistan’daki adaletsizlikler yerine genç reformcu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın “Suudi Rönesansı”na odaklandığı belirtilen makalede, kadınlara yönelik araba kullanma yasağı kaldırıldığı halde kadın hakları konusunda yıllarını veren aktivistlerin demir parmaklıklar ardında tutulmasındaki ironiye dikkat çekildi.

Kaşıkçı cinayeti S.Arabistan yönetimini tanıttı

CİNAYET BİZİ AYDINLATTI

Makalede, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda ortaya çıkan delillerin, Veliaht Prens hakkında gelecekte meşru bir lideri olup olmayacağı konusunda şüphelere neden olduğu belirtilerek, “Sonunda, Kaşıkçı’nın bir kabus gibi öldürülmesi, Veliaht Prens'in ülkeyi nasıl yönettiği konusunda bizi uyandırdı. Oysa, bu cinayet, Veliaht Prens tarafından oluşturulmuş acımasız baskı modelinin sadece bir uzantısıydı.” değerlendirilmesi yapıldı.

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