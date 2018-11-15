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Kaşıkçı cinayetindeki isimler için idam istendi

Suudi savcılığı tarafından Riyad'da yürütülen soruşturmada, cinayete karıştığı belirtilen ve soruşturmada adı geçen 5 kişinin idam cezası istendi.

REUTERS | 15.11.2018 - 13:24..
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Kaşıkçı cinayetindeki isimler için idam istendi

Suudi savcılığının Riyad'da yürüttüğü soruşturmada, adı geçen 5 kişi hakkında idam cezası istendi.

Kaşıkçı cinayetindeki isimler için idam istendi

CESET PARÇALANDI

Suudi savcılığından yapılan açıklamada cesedin parçalara ayrıldığı ve konsolosluk binasından çıkartıldığı açıklandı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaşıkçı'nın boğuşma ve aşırı dozda ilaç ile öldürüldüğü belirtildi.

Kaşıkçı cinayetindeki isimler için idam istendi

SUUDİ ARABİSTAN'A GÖTÜRÜLEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Kaşıkçı'nın öldürülme olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayete sebep olarak Suudi gazetecinin Riyad'a götürülmek istendiği ancak Kaşıkçı'nın da bu duruma karşı gelerek ülkeye dönmeyi reddettiği, bu yüzden öldürüldüğü açıklandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada ayrıca Kaşıkçı'nın öldürülmesi için verilen emrin Türkiye'de geldiği belirtildi. Emrin İstanbul'da ve ekipteki sorumlulardan biri tarafından verildiği belirtiliyor.

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KAMERALAR BİLEREK BOZULMUŞ

Suudi Savcılığının yaptığı açıklamada olay anına ilişkin görüntülerin alınamamasına sebep olarak konsolosluktaki kameraları kasten bozma ve sabotaj girişiminin olduğu söylendi.

Kaşıkçı cinayetindeki isimler için idam istendi

KAHTANİ'YE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Suudi Başsavcı'nın yaptığı açıklamada Prens Selman'ın danışmanlarından Kahtani hakkında soruşturma açıldığı belirtilirken, Suudi danışman hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Prens Selman'ın konuya yakınlığına rağmen soruşturmaya dahil edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor.

BİLGİLER TÜRKİYE İLE PAYLAŞILACAK

Savcılığın aldığı kararlara ilişkin Türkiye ile konu hakkında istihbarat ve veri paylaşımlarının yapılacakları belirtildi.

Türk işbirlikçi hakkında da yorum yapan Suudi savcılığı, konuya ilişkin görüntü ve belgelerin kendilerinde bulunduğunu, kişiye ait robot resmin çıkartıldığını söyledi.

SUUDİ BAŞSAVCI'NIN TÜRKİYE ZİYARETİ

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelerek Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Aralarında Başsavcılık ve MİT'in de bulunduğu adresleri ziyaret ederek cinayet hakkında kritik görüşmeler yapan Muceb, deliller ve istihbaratlar üzerinde fikir alışverişleri yapılmıştı.

Kaşıkçı cinayetindeki isimler için idam istendi

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