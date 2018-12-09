taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2994
Euro
6.0476
Altın
1248.61
Borsa
93699.49
Gram Altın
212.811

Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunanlar teslim edilmiyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan vatandaşlarını Türkiye'ye teslim etmeyeceğini açıkladı.

AA | 09.12.2018 - 21:49..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Cubeyr, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan 39'uncu Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin kapanışında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çıkarılan yakalama kararlarına işaret ederek, ülkesinin Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan vatandaşlarını Türkiye'ye teslim etmeyeceğini belirtti.

"YARGI KONULARINDA YORUM YAPMIYORUM"

"Suçlular (Suudi) Başsavcılığa sevk edildi. Yargı konularında yorum yapmıyorum. Başsavcılığın kendi sözcüsü var." ifadelerini kullanan Cubeyr, Suudi Arabistan'ın soruşturmaya yardımcı olacak her delile açık olduğunu aktardı.

Cubeyr, Suudi Arabistan'ın hiçbir şeyi saklı tutmayacağını, soruşturulan birçok suçta olduğu gibi her ulaştığı bilgiyi açıklayacağını belirtti.

Körfez krizine değinen Cubeyr, ülkesinin bu konudaki tutumumun açık olduğunu belirterek, "Katarlı kardeşlerimiz, KİK'e aktif bir üye olarak dönmek için kendilerinden ne istendiğini biliyor." ifadelerine yer verdi.

39'uncu Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlamıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arsenal'de Mesut Özil gözden düştü

Arsenal'de Mesut Özil gözden düştü

122
CHP kafalı medya yerli robota saldırıyor

CHP kafalı medya yerli robota saldırıyor

354
Çocukların yeni kahramanı: Tozkoparan

Çocukların yeni kahramanı: Tozkoparan

15
Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

84
Macron özür dileyecek

Macron özür dileyecek

191
Hasan Şaş: Ocak ayında büyük revizyon olacak

Hasan Şaş: Ocak ayında büyük revizyon olacak

90
Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir