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Kaşıkçı'nın çocuklarına rüşvet verildi

Suudi Arabistan hükümeti, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın çocuklarına ev verdi, maaşa bağladı. Rüşvet olayı, Washington Post'ta dünyaya duyuruldu.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 11:45..
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Kaşıkçı'nın çocuklarına rüşvet verildi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin yeni bir gelişme daha dünyaya duyuruldu.

Suudi Arabistan hükümeti, Kaşıkçı'nın çocuklarına, ülkenin Cidde şehrinde yaklaşık 4 milyon dolar tutarında evler verdi, beş haneli rakamlara ulaşan bir maaş bağladı.

Kaşıkçı'nın çocuklarına rüşvet verildi

ON MİLYONLARCA DOLAR KAN PARASI

Kaşıkçı'nın iki kızı ve iki oğlunun her biri, ayrıca ‘kan parası' olarak tutarı on milyonlarca dolarla ifade edilen bir tazminat alacak.

Washington Post, Suudi Arabistan'da süren ve gelecek aylarda tamamlanması beklenen dava sürecinin sonunda rakamların netleşeceğini duyurdu. Maaş ve ev teslimatının, Kral Selman bin Abdülaziz el Suud tarafından geçen yıl onaylandığı belirtildi.

Kaşıkçı'nın çocuklarına rüşvet verildi

EKONOMİK DESTEK OLARAK YORUMLANDI

Yetkililer, Kral'ın bu hamlesini ‘yanlışı düzeltmek' ve ‘adaletsizliği gidermek' olarak yorumlarken, bu tarz bir ekonomik desteğin cinayet hatta doğal afet mağdurlarına sunulan uzun süreli bir uygulama olduğunu savundu.

Kral'ın, cinayet nedeniyle Suudi Arabistan'ın zarar gören imajını düzeltmek için çok uğraştığı, hatta cinayet emrini verdiği iddia edilen oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la da bu konuda anlaşmazlık yaşadığı bildirildi.

Kaşıkçı'nın çocuklarına rüşvet verildi

UZUN SÜREN ANLAŞMA

Tazminat, Riyad'ın, Kaşıkçı ailesiyle varmak istediği uzun dönemli anlaşma çabalarının bir sonucu olarak görülüyor. Yetkililerin, bu tazminat karşılığında, Kaşıkçı'nın çocuklarının yönetim aleyhine açıklama yapmamasını istediğini konuşuluyor.

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