Kasım Süleymani'nin cenazesi Amerikan araçlarında

Geçtiğimiz perşembeyi cumaya bağlayan gece ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi füze saldırısıyla öldürdü.
Bu saldırının ardından İran intikam yemini ederken; İran'daki gösterilerde de ABD'ye tepki gösterildi.
AMERİKAN MALI PİKAPTA TAŞINDI
ABD'ye bu kadar tepki varken; Kasım Süleymani'nin cenazesi Bağdat'ta Amerikan malı Chevrolet marka pikapta taşındı.
AMERİKAN HELİKOPTERİ TAŞIYACAK
Bir başka ilginç detay ise Süleymani'nin cenazesini ABD'nin Irak'a tahsis ettiği Amerikan malı helikopter İran'a götürecek.