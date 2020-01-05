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Kasım Süleymani'nin cenazesi Amerikan araçlarında

ABD'nin öldürdüğü İranlı komutan Kasım Süleymani'nin cenazesi Amerikan malı Chevrolet'te taşındı İran'a götürülmek için ABD helikopteri kullanıldı.

Haber Merkezi | 05.01.2020 - 09:25..
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Geçtiğimiz perşembeyi cumaya bağlayan gece ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi füze saldırısıyla öldürdü.

Bu saldırının ardından İran intikam yemini ederken; İran'daki gösterilerde de ABD'ye tepki gösterildi.

AMERİKAN MALI PİKAPTA TAŞINDI

ABD'ye bu kadar tepki varken; Kasım Süleymani'nin cenazesi Bağdat'ta Amerikan malı Chevrolet marka pikapta taşındı.

Kasım Süleymani'nin cenazesi Amerikan araçlarında

AMERİKAN HELİKOPTERİ TAŞIYACAK

Bir başka ilginç detay ise Süleymani'nin cenazesini ABD'nin Irak'a tahsis ettiği Amerikan malı helikopter İran'a götürecek.

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