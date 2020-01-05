Kasım Süleymani'nin cenazesi Amerikan araçlarında

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İngiliz ve ABD gemileri Hürmüz Boğazı'na gönderildi

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, iki savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'na gönderildiğini açıklarken, ABD de USS Bataan Amfibi gemisini 2 bin 100 kişilik askeri personel ile bölgeye yönlendirdi.