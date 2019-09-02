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Kaş'ta orman yangınına müdahale sürüyor

60 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındığı bazı bölgelerde yeniden çıkıyor.

DHA | 02.09.2019 - 18:26..
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Antalya'nın Kaş ilçesindeki Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Lengüme ve Yuvacık mahalleri arasında saat 15.00 sıralarında çıkan orman yanını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kaş'ta orman yangınına müdahale sürüyor

Kaş'ta orman yangınına müdahale sürüyor VİDEO

"YENİDEN YANGIN ÇIKIYOR"

Rüzgârın etkisiyle yayılan yangına 7 helikopter, 35 arazöz, 6 su tankeri ve 150 orman işçisiyle müdahale edildiğini kaydeden Başkan Ulutaş, "60 hektarlık bir alanı etkileyen yangın. Kontrol altına alınan bölgelerde yeniden yangın çıkıyor. Yoğun bir duman var. Belediyemizin bölgede hazır bekletilen arazöz ve diğer unsurları da Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinesinde çalışmalara destek oluyor. Henüz yerleşim yerini tehdit eden bir durum yok. Yangının ilerleyişini takip ediyoruz. Yerleşim yerleriyle ilgili şu an problem yok. Rüzgar kesildi. Hava kararmadan kontrol altına alınacağını tahmin ediyorum." dedi.

Kaş'ta orman yangınına müdahale sürüyor

Kaş'ta orman yangınına müdahale sürüyor

Kaş'ta orman yangınına müdahale sürüyor

Kaş'ta orman yangınına müdahale sürüyor

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