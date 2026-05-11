Kastamonu'da araç kapısına zulalanan uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı
Kentte polis ekiplerince bir araçta kapı içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yürütülen çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
ŞÜPHELİLERİN EV VE ARABASINDA ARAMA YAPILDI
Şüphelilere ait evde ve araç içerisinde yapılan aramalarda 140,34 gram bonzai maddesi, 18 adet sentetik ecza hapı, 0,44 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.
ARAÇ KAPISINA GİZLENEN UYUŞTURUCU DA YAKALANDI
Arama yapılan aracın kapısının içerisine zulalanan uyuşturucu madde ise ekiplerin dikkatinden kaçmadı.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)