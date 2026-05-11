Kastamonu'da araç kapısına zulalanan uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERİN EV VE ARABASINDA ARAMA YAPILDI

Şüphelilere ait evde ve araç içerisinde yapılan aramalarda 140,34 gram bonzai maddesi, 18 adet sentetik ecza hapı, 0,44 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

ARAÇ KAPISINA GİZLENEN UYUŞTURUCU DA YAKALANDI

Arama yapılan aracın kapısının içerisine zulalanan uyuşturucu madde ise ekiplerin dikkatinden kaçmadı.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.