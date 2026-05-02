Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan işçi öldü

Kastamonu'nun Araç ilçesi Çavuş köyü mevkiindeki ormanlık alanda kesim işinde çalışan Satılmış Gücükçavuş, kesmeye çalıştığı ağaç devrilince altında kaldı.

Ağır yaralanan Satılmış Gücükçavuş, arkadaşlarının yardımıyla ağacın altından çıkartıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Satılmış Gücükçavuş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.