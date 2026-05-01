Kayseri'de motosikletli kuryeyi polisler Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kavşakta görev yapan polis ekipleri işaret diliyle boğazına cisim kaçtığını ifade eden motosikletli kuryeye müdahale etti.

Durumu fark eden polis memuru, meslektaşlarından da yardım isteyerek sürücüye Heimlich manevrası uyguladı.

Yapılan müdahale sonucu sürücünün boğazına kaçan cisim çıkarıldı.

YAŞANANLAR KAMERADA

O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" denildi.