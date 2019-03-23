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Kastamonu'daki kazada 3 komando hayatını kaybetti

Kastamonu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 komando uzman erbaş yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

AA | 23.03.2019 - 21:24..
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41 yaşındaki Hamdi Y. idaresindeki 37 DH 677 plakalı kamyon, Duruçay köyü mevkisinde, aynı yönde giden uzman erbaş Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNDE YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Kazada, sürücü Tarlacı ile aynı otomobilde bulunan uzman erbaşlar İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Uzman erbaş Ecmain Burak Çelikoğlu ile kamyon şoförü Hamdi Y. yaralandı.

Kaza sonrası İnebolu-Kastamonu kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uzman erbaşların, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü'nde görev yaptıkları öğrenildi.

Kastamonu'daki kazada 3 komando hayatını kaybetti

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