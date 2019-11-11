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Katalanlar, İspanya - Fransa yolunu kesti

Katalan radikal gruplar, İspanya ve Fransa'yı birbirine bağlayan AP-7 otoyolunu ulaşıma kapattı.

AA | 11.11.2019 - 15:11..
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Katalonya'da bağımsızlık yanlısı radikal gruplar, İspanya ve Fransa'yı birbirine bağlayan AP-7 otoyolunu kesme eylemi başlattı.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

"Demokratik Tsunami" adlı bağımsızlık yanlısı grubun, sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrı sonrasında İspanya tarafındaki La Jonquera sınırında toplanan bir grup, Fransa bağlantısının bulunduğu otoyolu kesti. Bağımsız Katalonya bayrakları taşıyan ve eylemlerini "barışçıl sivil itaatsizlik" olarak tanımlayan grubun, eylemi nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Katalanlar, İspanya - Fransa yolunu kesti

Katalanlar, İspanya - Fransa yolunu kesti VİDEO

"İSPANYA, OTUR VE KONUŞ"

Katalonya'daki bağımsızlık girişimleriyle ilgili asla müzakere masasına oturmayacağını açıklayan İspanya'daki merkezi hükümete atfen, bazı eylemcilerin ellerinde "İspanya, otur ve konuş" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Katalanlar, İspanya - Fransa yolunu kesti

EYLEMİN GEREKÇESİ

Demokratik Tsunami, eylemin gerekçesini, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinin uluslararası alanda gündeme gelmesi ve Yüksek Mahkeme'nin 9 Katalan siyasetçi hakkında mahkumiyet kararına tepki olarak açıkladı.

Katalanlar, İspanya - Fransa yolunu kesti

3 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Eylemi 3 gün boyunca sürdüreceklerini duyuran radikal gruplar, otoyola masalar kurup, yanlarında getirdikleri yiyecek ve içecekleri koydu. Eylemcilerin sayısının artmasını önlemek için geniş güvenlik önlemi alan polis, şu ana kadar herhangi bir müdahalede bulunmadı.

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