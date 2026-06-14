Katar, 90+4'te İsviçre'den puanı kaptı
FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu'nda Katar, 90+4. dakikada bulduğu golle İsviçre karşısında 1-1'lik beraberliği yakaladı.
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FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Katar ile İsviçre karşı karşıya geldi.
ABD'nin San Francisco kentindeki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
İsviçre'nin golünü 17. dakikada penaltıdan Breel Embolo atarken Katar'ın sayısını 90+4. dakikada Boualem Khoukhi kaydetti.
Bu sonuçla her iki takım da turnuvaya 1 puanla başladı.
KATAR İLK PUANINI ALDI
Dünya Kupası'ndaki ilk puanını İsviçre karşısında alan Katar, 2022'de ev sahibi olduğu turnuvanın grup aşamasındaki 3 müsabakayı da kaybetmişti.
İsviçre, gruptaki bir sonraki maçında Bosna Hersek ile oynayacak.
Katar ise Kanada ile karşılaşacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi