Katar, 90+4'te İsviçre'den puanı kaptı

FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Katar ile İsviçre karşı karşıya geldi.

ABD'nin San Francisco kentindeki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İsviçre'nin golünü 17. dakikada penaltıdan Breel Embolo atarken Katar'ın sayısını 90+4. dakikada Boualem Khoukhi kaydetti.

Bu sonuçla her iki takım da turnuvaya 1 puanla başladı.

KATAR İLK PUANINI ALDI

Dünya Kupası'ndaki ilk puanını İsviçre karşısında alan Katar, 2022'de ev sahibi olduğu turnuvanın grup aşamasındaki 3 müsabakayı da kaybetmişti.

İsviçre, gruptaki bir sonraki maçında Bosna Hersek ile oynayacak.

Katar ise Kanada ile karşılaşacak.