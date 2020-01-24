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Kate Holmes'un yüzü gülmüyor

Evliliği dramatik bir şekilde sona eren Katie Holmes, ikinci kez yuva kurmaya hazırlanırken yine beklemediği bir darbe yedi.

Haber Merkezi | 24.01.2020 - 08:06..
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Tom Cruise ile olan evliliği Hollywood'da örnek gösterilen Katie Holmes, hayatının zor bir döneminden geçiyor. Cruise'dan boşandıktan sonra uzun süre yalnız kalan Holmes, meslektaşı Jamie Foxx ile mutluluğu yeniden bulduğunu sanmıştı. Bir yanda aşkı bir yanda kızıyla sakin ve huzurlu bir hayat sürüyordu. Hatta herkes Foxx ile Holmes'un evleneceğini sanıyordu.

YİNE OLMADI

Holmes ve Foxx'tan herkesi şaşırtan bir ayrılık haberi geldi. İkili yollarını ayırdıktan sonra Jamie Foxx, Sela Vave ile birlikte görüntülendi. Genç yaşında Dawson's Creek dizisiyle yıldızı parlayan Katie Holmes, bir kez daha özel hayatında aradığını bulamadı özetle. 41 yaşındaki Katie Holmes yine hayal kırıklığı yaşadı.

Kate Holmes'un yüzü gülmüyor

KIZI ANNESİ İÇİN ÜZÜLÜYOR

Yaşadığı zor günler nedeniyle zaten eskisi gibi beslenemeyen Holmes bir de modellik uğruna yemek yemeyi iyice bırakınca 40'lı kilolara düştü. Boyu 1.75 cm olan Holmes en sağlıklı olduğu dönemlerde 55 kiloydu. Bu aşırı zayıflığının da başta 13 yaşındaki kızı Suri'yi endişelendirdiği ileri sürülüyor. İddialara göre, Holmes ile Tom Cruise'un evliliğinden dünyaya gelen Suri annesine biraz daha yemek yemesi için neredeyse yalvarıyor.

AŞKA BİR KEZ DAHA İNANMIŞTI

Katie Holmes, 2006 ile 2012 yılları arasında Tom Cruise ile evli kaldı. Çiftin kızı Suri, evlilik töreninden önce dünyaya gelmişti. Çift, altı yıl süreyle mutluluk tablosu sergiledikten sonra 2012 yılında yollarını ayıracaklarını duyurdular. Holmes o dönemde bütün vaktini ve enerjisini kızına ayırdı. Daha sonra aşk yine kapısını çaldı.

Holmes bu kez Jamie Fox ile ilişki yaşamaya başladı. Bu ilişki tam 8 yıl sürdü. İkili gözlerden uzak dursa da nişanlandıkları iddia edildi. Fakat sonra ayrıldılar. Yakın çevresi Holmes'un bu ayrılıkla da yıkıldığını ileri sürdü.

Kate Holmes'un yüzü gülmüyor

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