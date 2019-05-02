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Kate Middleton'a yeni unvan

Cambridge Düşesi unvanı alan Kate Middleton, İngiliz kraliyet ailesinden yeni unvanlar almaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 02.05.2019 - 07:37..
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Kate Middleton'a yeni unvan

Prens William'la evlendikten sonra Cambridge Düşesi unvanı alan Kate Middleton, unvan almaya doymuyor.

KRALİYET NİŞANI

3 çocuk annesi Düşes, 2011'de evlendiği Prens William ile evlilik yıl dönümünü kutladığı 29 Nisan'da yeni bir unvan edindi. Kraliçe Elizabeth, torunun eşi olan Kate'e, kendisine ve monarşiye verdiği hizmetlerden dolayı 'Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order' adıyla anılan kraliyet nişanı verdi.

"KRALİÇE VERİR"

Kensington Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada, "Royal Victorian Order ödülleri hükümdara verilen hizmetler için Kraliçe tarafından şahsen verilir" denildi.

Kate Middleton'a yeni unvan

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