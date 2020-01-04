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Katlanabilir akıllı telefonların ekran değişim fiyatları

Samsung, Huawei ve Motorola gibi şirketlerin piyasaya sürdüğü katlanabilir telefonların ekran tamir ücretlerine yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi | 04.01.2020 - 10:27..
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Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, bazı sorunları da beraberinde getirdi. Özellikle Samsung Galaxy Fold’da meydana gelen ekran sorunları, telefonun çıkış tarihinin sürekli ertelenmesine neden oldu.

Huawei ise Samsung’un yaşadığı sorunları yaşamamak için temkinli davrandı ve katlanabilir telefonu Mate X’i beklenenden daha geç satışa çıkardı.

Samsung ve Huawei'nin kendi katlanabilir telefonlarını tanıtmasının ardından, bir hamle de Motorola'dan geldi. Şirket, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte, merakla beklenen katlanabilir telefonu Razr'ı resmen tanıttı.

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KULLANICILAR TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Aslına bakacak olursak, hem ekranlarda meydana gelen sorunlar hem de yüksek fiyatlar nedeniyle, kullanıcılar katlanabilir telefonlara pek de ilgi göstermiyor. Ayrıca bu telefonların oldukça yüksek fiyatlara tamir edilmesi, kullanıcıların başka telefonlara yönelmesine neden oluyor.

Şimdi gelin hep birlikte; Huawei, Samsung ve Motorola’nın piyasaya sürdüğü katlanabilir telefonların ekran tamir ücretlerine bir göz atalım.

Katlanabilir akıllı telefonların ekran değişim fiyatları

SAMSUNG GALAXY FOLD

Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak sonraki aylar Samsung için pek de iyi geçmedi ve telefonun ekranında yaşanan sorunlar nedeniyle Galaxy Fold'un piyasaya çıkış tarihi sürekli ertelendi.

Samsung, ekran problemlerini ve menteşe sorununu gidermek için aylardır telefonu onarmak için çalıştı. Menteşe alanının üst ve alt kısmı yeni eklenen koruma kapakları ile güçlendirilen telefonun, ekranının alt kısmına ise yeni ek katmanlar ilave edildi. Ayrıca telefonun menteşesi ile gövdesi arasında yer alan boşluk en aza indirildi.

samsung galaxy fold

ÜST SEVİYE BİR TELEFON FİYATINA EKRAN TAMİRİ YAPILACAK

Samsung Galaxy Fold sahipleri, bir defaya mahsus olmak üzere, arıza oluşan ekranları 149 dolara değiştirebilecek. Yaklaşık 2 bin dolara satışa çıkan telefonun, garanti dışı ekran tamir ücreti ise 599 dolar olarak açıklandı. Yani ülkemize göre konuşursak, Galaxy Fold'un ekranını tamir ettirmeniz için yaklaşık olarak 3 bin 500 lira ödemeniz gerekecek.

Katlanabilir akıllı telefonların ekran değişim fiyatları

HUAWEI MATE X

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz şubat ayında düzenlediği bir etkinlikte, ilk katlanabilir telefonu olan Mate X modelini tanıtmıştı.

Gerek ABD ile yaşanan ticaret anlaşmazlıkları gerekse Samsung'un Galaxy Fold'da yaşadığı sorunlar nedeniyle, Mate X'in piyasaya çıkış tarihini sürekli erteleyen Huawei, daha sonra 2 bin 404 dolardan telefonu satışa çıkarmıştı.

Huawei tarafından yapılan açıklamada, Mate X'in ekranında herhangi bir sorun oluşması halinde, 1000 dolarlık bir ekran tamir ücreti ödeneceği vurgulandı. Telefonun diğer tamir ücretleri ise şu şekilde:

  • Ekran değişimi – 1000 dolar

  • Batarya değişimi – 40 dolar

  • Anakart tamiri – 509 dolar

  • Kamera tamiri – 99 dolar

Katlanabilir akıllı telefonların ekran değişim fiyatları

MOTOROLA RAZR

Katlanabilir akıllı telefonların pahalı olması nedeniyle, ekranları da neredeyse bir akıllı telefon fiyatına tamir ediliyor. Ancak Motorola, katlanabilir telefonu Razr'ın ekranını daha ucuza tamir edeceğini açıkladı.

Motorola, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, katlanabilir telefonu Razr'ın ekran tamir ücretini duyurdu. Ekran tamiri için 300 dolarlık bir ücret ödeneceği belirten şirket, rakip katlanabilir telefonlara göre fiyatı oldukça uygun tuttu.

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Katlanabilir akıllı telefonların ekran değişim fiyatları

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