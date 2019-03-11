Katlanabilir telefon Galaxy Fold'un ülkemizdeki satış tarihi belli oldu

Samsung'un 18 ülkeden iş ortaklarının katıldığı MENA Forum 2019, Antalya'da düzenledi. Samsung'un en yeni ürünlerinin sergilendiği etkinlikte konuşan Samsung Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, çeşitli açıklamalarda bulundu.

Samsung'un ülkemizdeki planları hakkında konuşan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, şu ifadeleri kullandı: ''Yapay zeka ve 5G gibi yeni teknolojileri geliştirmek için önümüzdeki üç yıl içinde 22 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştireceğiz. 5G'deki bilgimizin Türk halkına yararlı olmasını sağlamak için anlaşmalar yapıyoruz. Siyasi ve ekonomik konjonktüre bakmaksızın, Türk tüketicisinin hayatına değer katmaya devam edeceğiz.''

GALAXY FOLD 27 NİSAN'DA ÜLKEMİZDE SATIŞA ÇIKACAK

Samsung Türkiye başkanı açıklamalarına şöyle devam etti: “Katlanabilir telefonumuz ile tüketicilerimizi heyecanlandıran bir ürün ortaya çıkardık. Açıldığında 7,3 inç büyüklüğüne ulaşan Galaxy Fold ile YouTube, WhatsApp ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Pazara çok büyük bir yenilik getiren Galaxy Fold'u 27 Nisan'da Türkiye'de satışa sunacağız."

Etkinlikte Samsung Galaxy Fold'un satış fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, önümüzdeki günlerde satış fiyatının açıklanması bekleniyor. Galaxy Fold'un yurt dışı fiyatı ise 1.980 dolar olarak açıklanmıştı.

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