Kavala'yı karşılamaya gidenler gözaltı kararıyla şok oldu

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin bugün düzenlenen 7'nci duruşmada, firari olanlar da dahil tüm sanıklar beraat etmiş ve davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala hakkında da tahliye kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Bu gece cezaevinden tahliye olması beklenen Kavala'yı karşılamaya gidenler ise büyük bir şok yaşadı.

Kavala'yı karşılamaya giden insanlar, serbest bırakılmasını beklerken yeniden gözaltı kararını televizyondan öğrenmesiyle büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşadı.

Kavala'nın tahliyesini bekleyenler gözaltı kararını televizyondan öğrendi VİDEO