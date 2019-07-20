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Kaybolan köpekleri burun izlerinden bulan yapay zeka geliştirildi

Çin’de geliştirilen yeni bir yapay zeka, burun izlerini kullanarak kaybolan köpekleri takip ediyor.

Haber Merkezi | 20.07.2019 - 12:09..
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Çin hükümetinin izleme programı için yüz tanıma yazılımları üzerinde çalışan Çinli kuruluş Megvii, yüz tanıma teknolojisini insanların da ötesine taşıyarak hayvanlar için geliştirdi.

Tıpkı insanların benzersiz parmak izleri ile kimlik tanıma yapılabilmesi gibi, yeni geliştirilen yapay zeka sayesinde köpeklerin burun izleri kolaylıkla tanımlanabiliyor.

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KÖPEĞİN BURNUNU TELEFONUNUZ İLE TARIYOR

Şirket, Megvii uygulamasını kullanarak ve yalnızca telefonunuzun kamerasıyla köpeğinizin burnunu tarayarak sisteme ekleyebileceğinizi söylüyor. Bunu yaparken köpeğinizin burnunu, birkaç farklı açıdan çekmeniz gerekiyor.

Yüzde 95 gibi oldukça iyi bir başarı oranı yakalayan yeni yapay zeka uygulaması, şimdiye kadar 15 bin evcil hayvanı sahipleriyle yeniden buluşturdu.

Evcil hayvanlar için geliştirilen yüz tanıma sistemlerinde, son birkaç yıldır önemli artış yaşanıyor. Örneğin ABD’de geliştirilen Finding Rover isimli bir uygulama, yüz tanıma sistemini kullanarak kaybolan kedi ve köpekleri kolaylıkla bulabiliyor.

 

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