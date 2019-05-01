Kaybolduğunuzda sizi eve götüren elektrikli scooter: Pal

Büyük şehirlerde artan trafik sorununu ortadan kaldırmak ve geleceğe uyum sağlamak için, yapay zekalı araçları günümüzde sıkça görmeye başladık. Bir İngiliz tasarım stüdyosu ve bir Çinli otomotiv ve akıllı mobilite şirketi, akıllı ve elektrikli bir scooter olan Pal'i geliştirmek için iş birliği yaptı.

YAPAY ZEKA KULLANIYOR

Pal, geçtiği yolları tanımak için yapay zeka makine öğrenmesini kullanarak akıllı saatlere veya telefonlara bluetooth üzerinden veri gönderebiliyor. Akıllı scooter, herhangi bir rotayı öğrendiğinde, başlangıç ve bitiş noktası seçildikten sonra otomatik olarak sürücüsünü varış noktasına götürebilliyor.

4 FARKLI MOTORA SAHİP

Elektrikli scooter Pal'in 4 tekerinde de ayrı bir motor bulunuyor. Öne veya arkaya doğru sürdüğünüzde basınca duyarlı sistem hareketi algılayarak hızlanıp yavaşlayabiliyor. Geliştiriciler şimdi yapay zekalı elektrikli scooter Pal'i daha da geliştirerek gelecekte kullanılabilmesini sağlayacak.

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