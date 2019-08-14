Kayınvalidesi Kenan Doğulu'yu izlemeye gitti

2014'te nikah masasına oturan Kenan Doğulu ile Beren Saat'in evliliklerinin üzerinde kara bulutlar bir türlü dağılmadı.

"EN KARANLIK GÜNÜM"

Kriz, Beren Saat'in 35 yaşına girdiği 26 Şubat'taki doğum gününde Instagram'a ''En karanlık doğum günüm'' yazıp ölen sevgilisi Efe'yi anmasıyla başladı. Ardından düğün resimlerini sildi. Eşinin konserlerine gitmeyi kesti.

SAHNEDEN MESAJ VERDİ

Kenan Doğulu önceki akşam Ayvalık'ta sahneye çıktı. Eşi Beren Saat'in annesi Ayla Saat ve anneannesi Habibe Dikmen konseri en ön sıradan izledi. Kenan Doğulu boşanma iddialarını yalanlarcasına, her ikisine de kalp işareti yaparak Beren Saat için yazdığı 'Yosun' şarkısını söyledi.

Beren Saat, 'Atiye' dizisinin çekimleri nedeniyle İstanbul'da.