Kayseri-Erciyes yolunda yoğun sis etkili oldu

Kayseri'de kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde karla karışık yağmura dönüştü.

GÖRÜŞ MESAFESİ 3 METRENİN ALTINA DÜŞTÜ

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi ile kent merkezi arasında ulaşımı sağlayan kara yolunda ise sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Develi ilçesi ile kent merkezi arasında yolculuk yapan vatandaşlar araçlarının dörtlü ikaz ışıkları açık şekilde yolda seyretti.

Hisarcık bölgesinden itibaren etkisini hissettiren yoğun sis sonrası Kayseri-Erciyes kara yolunda da görüş mesafesi yer yer 3 metrenin altına düştü.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.