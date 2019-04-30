Kayseri Meslek Lisesi öğrencileri elektrikli araba yaptı

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Erasmus + KA2 Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında elektrikli araba yaptı.

TAMAMI AB FONUNDAN KARŞILANDI

Proje kapsamında Estonya, Litvanya ve Letonya’dan gelen meslek lisesi öğretmenlerine elektrikli araba tanıtılarak test sürüşleri yapıldı. Tamamı AB fonundan karşılanan araba yaklaşık 3 ay gibi sürede bitirilip, okulda kullanılacak.

DAHA ÖNCE DE YAPTILAR

Okul Müdürü Selçuk Erdem, önceki dönemlerde okul olarak iki adet elektrikli araba yaptıklarını ve bunu çeşitli fuar ve sergilerde tanıttıklarını belirtti.

OKULLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK

Estonya grup lideri Eesi Rosenberg ise yapılan elektrikli araba standının öğrencilerin öğrenmesi açısından çok beğendiklerini ve önümüzdeki yıl Estonya’dan 4 öğrenci ve 2 öğretmeni, AB Projesi kapsamında Kayseri’ye göndereceklerini ve okullar arası işbirliğinin devam edeceğini söyledi.

4 SAATLİK ŞARJ İLE 1 SAAT ÇALIŞIYOR

Yapılan elektrikli araba benzin, yağ , antifriz ihtiyacı olmadan 4 saatlik şarj ile 1 saat boyunca çalışabiliyor.