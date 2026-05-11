Kayseri'de 16 yaşındaki kızı öldüren şahsa müebbet hapis cezası verildi

Kayseri'de kan donduran cinayette yeni gelişme...

Kayseri’de 16 yaşındaki İ.N.T.’nin 17 Ağustos 2021 tarihinde İncesu ilçesinde arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği evde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI YENİDEN YARGILANDI

Olayla ilgili yargılanan B.A., Yargıtay’ın bozma kararının ardından Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu sanık B.A., avukatları ve İ.N.T.’nin ailesinin avukatları katıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Sanığın avukatları, olayın kaza olduğunu, B.A.’nın 5 senedir tutuklu bulunduğunu ve bu süreçte çok yıprandığını söyleyerek, beraat talebinde bulundu.

Kararı görüşmek üzere ara veren mahkeme heyeti, sanık B.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.