Kayseri'de 'dur' ihtarına uymadı: 225 bin TL ceza yedi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Kayseri'de Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından durumunda şüphelenilen Y.D. yönetimindeki 38 APP 013 plakalı otomobile ‘dur' ihtarında bulunuldu.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekiplerin ihtarına uymayan Y.D. kaçmaya başladı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ANLAŞILDI

Kısa süreli kovalamacanın ardından Y.D. ekipler tarafından yakalanırken, yapılan kontrollerde sürücünün 0,57 promil alkollü olduğu belirlendi.

225 BİN TL CEZA YEDİ

Y.D.'ye ‘alkollü araç kullanmak' ve ‘dur ihtarına uymamak' suçundan toplamda 225 bin TL idari para cezası kesildi.

Y.D.'nin ehliyetine yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı için 6 ay süreyle el konuldu.