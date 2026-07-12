Kayseri'de 'dur' ihtarına uymadı: 225 bin TL ceza yedi
Kayseri'de polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan sürücünün, yapılan kontrollerde 0,57 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye ‘dur ihtarına uymamak' ve ‘alkollü araç kullanmak' suçundan 225 bin TL idari para cezası uygulandı.
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Kayseri'de Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından durumunda şüphelenilen Y.D. yönetimindeki 38 APP 013 plakalı otomobile ‘dur' ihtarında bulunuldu.
KAÇMAYA ÇALIŞTI
Ekiplerin ihtarına uymayan Y.D. kaçmaya başladı.
ALKOLLÜ OLDUĞU ANLAŞILDI
Kısa süreli kovalamacanın ardından Y.D. ekipler tarafından yakalanırken, yapılan kontrollerde sürücünün 0,57 promil alkollü olduğu belirlendi.
225 BİN TL CEZA YEDİ
Y.D.'ye ‘alkollü araç kullanmak' ve ‘dur ihtarına uymamak' suçundan toplamda 225 bin TL idari para cezası kesildi.
Y.D.'nin ehliyetine yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı için 6 ay süreyle el konuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)