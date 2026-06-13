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Kayseri'de eski karısının annesi ve ablasını bıçaklayan şahıs kaçtı

Kayseri'de tartıştığı eski karısının annesi ve ablasını bıçakla yaralayan şahıs, olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı.

AA AA
Kayseri'de eski karısının annesi ve ablasını bıçaklayan şahıs kaçtı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde M.S. ile eski karısı ve ailesi arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda M.S., eski eşinin annesi Ö.Y. ve ablası Z.Y.'yi bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralı anne ile kızını ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli M.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)