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Kayyumun hizmetlerine rağmen yine HDP seçildi

Bugün kayyum atanan 3 büyükşehir belediyesini son seçimlerde HDP'li isimler kazanmıştı.

Haber Merkezi | 19.08.2019 - 12:23..
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Kayyumun hizmetlerine rağmen yine HDP seçildi

Sabaha karşı Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.

İllerdeki HDP'li belediye başkanları terörle iltisakları nedeniyle görevlerinden alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman,
Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez; belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

KAYYUMA RAĞMEN HDP KAZANMIŞTI

Bu 3 büyükşehirin dikkat çeken özelliği 31 Mart 2019 seçimlerine kadar yine kayyumlarla yönetilmesiydi.

Bu illerde görevli belediye başkanlarının terör örgütü PKK'yla ilişkisinden dolayı daha önceki dönemde de yerlerine kayyum atanmıştı.

Kayyum söz konusu büyükşehirlerde birçok hizmete imza atmış, şehirlerde bozuk olan yolları yenilemiş, otobüsleri değiştirmiş, şehirlerdeki terör izlerini silmişti.

Ancak Van, Mardin ve Diyarbakır'da 31 Mart seçimlerinde bir kez daha HDP birinci parti olarak çıkmıştı.

31 MART SEÇİMLERİNDE 3 İLDE HDP'NİN ALDIĞI OY

Diyarbakır-Adnan Selçuk Mızraklı(HDP) %62.93
Mardin-Ahmet Türk(HDP) %56.24
Van-Bedia Özgökçe Ertan(HDP) %53,83


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