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Kaz Dağları'nda altın aranmasına ara verildi

Altın arama çalışmaları kapsamında Kaz Dağları'nda birçok ağacın kesilmesine vesile olana Kanadalı şirketin sözleşmesi bitti.

Haber Merkezi | 14.10.2019 - 17:02..
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Kaz Dağları’nda altın arama çalışmaları nedeniyle birçok ağacın kesilmesiyle tepki toplayan Kanadalı Alamos Gold şirketinin madencilik ruhsatı yenilenmediği için inşaat faaliyetleri şimdilik askıya alındı.

SÖZLEŞMELERİ SONA ERDİ

Kanadalı şirket, internet sitesinden yaptığı açıklamada dün sona eren madencilik ruhsatının henüz yenilenmediğini, dolayısıyla Kaz Dağları’ndaki inşaat faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

RUHSAT BEKLİYORLAR

Şirketin madencilik ruhsatının resmi olarak iptal edilmediğinin fakat yenileme işlemleri tamamlanana kadar inşaat faaliyetlerinin yürütülemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ruhsat yenileme işlemleri için görüşmelerin sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaz Dağları'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı ARŞİV

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