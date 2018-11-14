Kazakistan'da ilk kez Latin alfabesinde yazım yapıldı

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen etkinliğe katılan 1,5 milyon vatandaş, kütüphane ve diğer eğitim kurumlarında aynı saatte dinletilen ses kaydını Latin alfabesiyle kağıda döktü.

ÜNLÜ SANATÇI VE SPORCULAR DA KATILDI

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı, ünlü edebiyatçı, sporcu ve sanatçılarla başkent Astana'daki Milli Kütüphanede düzenlenen yazım etkinliğine katıldı.

''KENDİ İRADEMİZLE GEÇİYORUZ''

"Manevi Yenilenme" temalı ve 80 kelimeden oluşan diktenin yazılması için 30 dakika süre verildi. Dikte, ayrıca Kazak Radyosu ve Şaklar radyoları aracılığıyla da canlı seslendirildi.

Dikte yazımının ardından gazetecilere konuşan Muhamediulı, tarihte Kazakların, Arap, Latin ve Kiril alfabelerini kullandıklarını belirterek, "O zamanlar adımıza başkaları karar verirdi. Egemenliğe kavuştuktan sonra Kazak halkı olarak kendi irademizle Latin alfabesine geçiyoruz." dedi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Geçen yıl Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Latin alfabesine geçişe ilişkin tarihi karar aldığını, bu yıl da Latin harflerinden oluşan Kazak alfabesinin onaylandığını hatırlatan Muhamediulı, "İngilizce bildiğim için Latin alfabesinde dikte yazmak zor olmadı. Alfabemiz çok uygun." ifadesini kullandı. Bakan Muhamediulı, halkın Latin alfabesine alışması için bu tarz etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

2025'E KADAR LATİN ALBABESİNE GEÇİLECEK

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, geçen yıl nisanda ülkesinin 2025 yılına kadar tamamen Latin alfabesine geçmesi gerektiğini belirtmişti. Nazarbayev, aynı yılın ekim ayında Latin harflerinin ve kesme işaretinin kullanıldığı yeni 32 harfli Kazak alfabesini onaylamış ancak şubat ayında kesme işaretinin çıkarıldığı Kazak alfabesinin yeni versiyonunu kabul etmişti.

Kazakistan, 1929'dan 1940'a kadar Latin alfabesini kullanmış, daha sonra Kiril alfabesine geçmişti. Latin alfabesine dönme kararı alan ülkede, bu yıldan itibaren ders kitaplarının yeni alfabeyle basılması ve dil değişimine ilişkin tüm resmi sürecin 2025'e kadar tamamlanması planlanıyor.