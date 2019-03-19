Kazakistan'da Nazarbayev istifasını açıkladı

28 yıldır Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Nursultan Nazarbayev, istifasını tüm dünyaya duyurdu.

NURSULTAN NAZARBAYEV KİMDİR

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 10 Aralık 1991’de Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adının, Kazakistan Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi kararı, Orta Asya’da yeni bir bağımsız cumhuriyetin oluşmasını sağladı.

Kazakistan Yüksek Konseyi, 16 Aralık 1991’de kabul ettiği kanun ile Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan etti. Ülkenin bağımsızlığını ilk tanıyanlar da Türkiye, ABD ve Çin oldu.

1 Aralık 1991’de yapılan seçimleri kazanan ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, izlediği siyaset ile ülke ekonomisinin geliştirilmesine ve barışçıl dış siyasete odaklandı.