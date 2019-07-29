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Kaz Dağları'ndaki ağaç kesimi için Bakanlık açıklama yaptı

Çanakkale'de altın madeni için kesilen ağaçlar hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Şirket tekrar ağaçlandıracak" dedi.

AA | 29.07.2019 - 11:32..
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Kaz Dağları'ndaki ağaç kesimi için Bakanlık açıklama yaptı

Kanada merkezli altın madeni şirketlerinden Alamos Gold’un taşeronu olan Doğu Biga Madencilik, Çanakkale’nin Kirazlı köyünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan inşaat faaliyetlerine başlamak için işletme izni aldı.

AĞAÇ KATLİAMI TEPKİ YARATTI

Ancak, şirketin faaliyet izni için aldığı Çevresel Etki Değerlendirmesi'nde (ÇED) 45 bin ağacı kesileceğinin belirtmesine rağmen 195 bin ağacın kesilmesi, başta Çanakkaleliler olmak üzere birçok vatandaşın tepkisine neden oldu.

Kaz Dağları'ndaki ağaç kesimi için Bakanlık açıklama yaptı

Kaz Dağları'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı VİDEO

"TEKRAR AĞAÇLANDIRILACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, şirketin başka alanları da ağaçlandıracağını belirttiği açıklamada şunları söyledi; "Mevzuatta yapılan son değişiklikle, madencilik faaliyeti için kesilen ağaç sayısı kadar farklı noktalara ağaç dikilmesi ve madencilik faaliyetinin sona ermesiyle aynı bölgenin yeniden ağaçlandırılarak eski haline getirilmesi şartı getirildi. Söz konusu maden faaliyetlerinde bulunan firma, mevzuat gereği 2 farklı noktada hatıra ormanı oluşturarak, 14 bin fidan dikimi gerçekleştirdi. İddialarda yer alan alanda kesilen ağaç sayısı ortaya atıldığı gibi 195 bin değil, 13 bin 400'dür. Ayrıca, tüm maden faaliyetleri Bakanlığımız ve ilgili kurumlar tarafından periyodik olarak denetleniyor. Bu kapsamda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, faaliyetleri yerinde incelemek üzere bir ekibi sahaya göndermiştir."

Kaz Dağları'ndaki ağaç kesimi için Bakanlık açıklama yaptı

"ORASI KAZ DAĞLARI DEĞİL"

Ayrıca Bakanlık, Çanakkale’deki altın araması bölgesinin Kaz Dağları’nda olmadığı vurgulayarak, "Maden bölgesi Kaz Dağları'nda değil, Kaz Dağları’na yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kirazlı Balaban Tepesi’ndedir. Orman izin sınırları dışında herhangi bir faaliyet söz konusu değildir. Ayrıca maden araması için ağaç kesimi tamamlanan alanlarda, madencilik faaliyetinden sonra sahanın rehabilitasyonunda kullanılmak üzere üst toprak sıyırma ve depolama işlemlerine başlandı." dedi.

Kaz Dağları'ndaki ağaç kesimi için Bakanlık açıklama yaptı

"MADENCİLİK FAALİYETİNİN PAYI YÜZDE 1"

Enerji ve Tabii Kaynaklar verilerine göre, Türkiye'nin altın ithalatına geçen yıl 8,5 milyar dolar ödediği kaydedilen açıklamada, "Türkiye, dünyada üretilen 90 madenin 77’sini ticari olarak üretebilecek bir rezerve sahiptir. Buna rağmen Türkiye’de madencilik faaliyetleri toplam gayrisafi yurt içi hasıladan sadece yüzde 1 civarında pay alırken, ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde bu oran yüzde 10’lara kadar yükselmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaz Dağları'ndaki ağaç kesimi için Bakanlık açıklama yaptı

YAKILAN ORMANLARA OTEL YAPILMASI AKILLARDA

Öte yandan, Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda özellikle Ege ve Akdeniz'de denize yakın alanlardaki ormanlık alanlarda çıkan orman yangınlardından sonra bölgenin tekrar ağaçlandırılmaması hafızalarda yerini koruyor.

Kaz Dağları'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı haberi
Kaz Dağları'ndaki ağaç kesimi için Bakanlık açıklama yaptı

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