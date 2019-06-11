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Keanu Reeves hayranlarına temas etmiyor

Daha önce metroda gizlice çekilen görüntüsüyle kibarlığı ve nazikliği ortaya çıkan, böylelikle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Keanu Reeves, hayranlarına asla dokunmuyor.

Detay Haber | 11.06.2019 - 18:01..
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Kibarlığı ve hayırseverliğiyle tanınan ünlü oyuncu Keanu Reeves’in hayranlarıyla fotoğraf çektirirken temasta bulunmuyor.

NEZAKETİNİ KANITLADI

Daha önce metroda inenlere öncelik verip kadınlara da yerini verdiğini gösteren gizlice çekilen görüntüsüyle gönülleri fetheden Reeves, bir kez daha nezaketini kanıtladı. 54 yaşındaki Kanadalı oyuncunun yıllardır hayranlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflarda bir detay dikkat çekti.

Keanu Reeves hayranlarına temas etmiyor

RAHATSIZ ETMEMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Reeves, yan yana ve sarılarak poz verdiği hayranlarına asla dokunmuyor. Eliyle onların belini kavramıyor. Fotoğraflarda Reeves’in eline dikkatli bakınca, yanındaki kişiyi rahatsız etmemek için elini havada tuttuğu görülüyor.

Keanu Reeves hayranlarına temas etmiyor

HEP BÖYLEYDİ

Bunun son dönem Hollywood'da patlak veren taciz olayları nedeniyle ilgili olduğu yazılsa da aslında ünlü oyuncunun tanınmaya başladığından beri insanlarla 'temas' konusunda mesafeli olduğu biliniyor.

Keanu Reeves hayranlarına temas etmiyor

Keanu Reeves hayranlarına temas etmiyor

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