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Keçinin yediği 20 bin eurodan geriye 300 euro kaldı

Sahibinin 20 bin eurosunu yiyen keçi akşam yemeği oldu

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 21:29..
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Sırbistan medyasının haberine göre, Aranđelovac şehri yakınındaki Ranilovic köyünde yaşayan Simic ailesi, 10 hektar toprak almak için 20 bin euro topladı. Satıcıyı bekleyen aile, parayı sayıp masaya bıraktı.

GERİYE 300 EURO KALDI

Milena Simic, "Kayınpeder sabah hayvanlara yem vermek için çıktı ve kapının açık kaldığını fark etmedi. Birkaç yıldır bizde yaşayan keçi Belka, eve girerek masadaki parayı yemeye başladı. Bir hışırtı ve gürültü duyunca kocam neler oluyor diye bakmaya gitti ve çok fenalaştı, neredeyse kalbi duracaktı. Belka masadaki tüm parayı yedi, sadece 300 euro kaldı, geriye kalan para çiğnendi ve yutuldu" diye anlattı.

Kadın, "Kocam o andan itibaren konuşmuyor, sadece oturup tek bir noktaya bakıyor" diye ekledi.

Haberde, keçinin kesilip kızartıldığı da aktarıldı.

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