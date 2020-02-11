Kedi, uyuyan sahibini ısırarak yangından kurtardı

Emekli kadının arkadaşının aktardığına göre; 4 Şubat gecesi dairede kısa devre sonucu yangın çıktı. Biriken zehirli gazların etkisiyle ağır uykuya dalan kadının yardımına kedisi koştu. Önce miyavlayarak ve patisiyle dokunarak sahibini uyandırmaya çalışan kedi, başarılı olamayınca kadını boynundan ısırdı.

KEDİSİNİN ISIRIĞINA UYANINCA İTFAİYEYİ ÇAĞIRDI

Isırıktan uyanan yaşlı kadın, mutfakta buzdolabının ve ocağın yandığını ve tüm daireyi dumanların sardığını gördü. Hemen komşularına giden kadın Acil Durumlar Bakanlığı görevlilerine durumu bildirdi.

İhbar yapıldıktan 5 dakika sonra olay yerine ulaşan kurtarıcılar, alevleri hızlı bir şekilde söndürmeyi başardı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yangının elektrikli aletlerin yanlış kullanımından kaynaklandığı, dairede bir priz ve buzdolabının yandığını, ayrıca duvar ve tavanda 15 metrekarelik hasar oluştuğu kaydedildi.