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Kedi ve köpeğiyle vedalaşıp sınırı geçti

Yunanistan üzerinden Hollanda’ya geçmek için bir kedisini ve köpeği ile Pazarkule Sınır Kapısı’na gelen Filistinli Ahmet, sınırı geçmeden 6 yıldır baktığı hayvanlarını bir Türk'e emanet etti.

İHA | 02.03.2020 - 18:51..
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Türkiye’nin 4 gün önce sınır kapılarını açtığını duyurmasının ardından yüz binin üzerinde göçmen çeşitli yollarla Yunanistan sınırına akın etti.

Binlerce kişinin hala geçmek için beklediği sınırın sıfır noktasına Filistinli göçmen Ahmet’te bir kedisini ve köpeğini de Avrupa’ya götürmek için getirdi.

Ancak Yunanistan tarafına geçerken zorlanacağı için kedisini ve köpeğini sosyal medya üzerinden tanıştığı bir Türk’e emanet etti.

Sınırı geçmek için geldi, kedisi ve köpeğine gözyaşlarıyla veda etti VİDEO

"BİRKAÇ AY SONRA YANIMA ALACAĞIM"

Ahmet, 6 yıldır baktığı evcil hayvanlardan ayrılacağı için duygulanıp ağlarken, “Hollanda’ya gitmek istiyorum. Zarar görmesinler diye Türk arkadaşa emanet ediyorum. Birkaç ay sonra oraya geçince tekrar alacağım onları yanıma” dedi.

Kedi ve köpeğiyle vedalaşıp sınırı geçti

"HAYVANLARI İLE ONU BULUŞTURACAĞIZ"

Kedi ve köpeği sahiplenen Tolga Akyıldız ise İstanbul’dan geldiğini ve çıkan haberleri izledikten sonra köpeği ve kediyi almak için sınıra geldiğini kaydederek, “Umuyorum Avrupa’nın herhangi bir noktasına gittiğinde tekrar hayvanları ile onu buluşturacağız” diye konuştu.

Kedi ve köpeğiyle vedalaşıp sınırı geçti

Kedi ve köpeğiyle vedalaşıp sınırı geçti

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