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Kefen parasını Mehmetçik'e bağışladı

Almanya'da çalıştıktan sonra memleketi Eskişehir'de emekliliğini yaşayan Rahim Barış, biriktirdiği 10 bin lirasını Türk Silahlı Kuvvetleri için gözünü kırpmadan verdi.

AA | 04.03.2020 - 09:26..
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Eskişehir'de Odunpazarı Mahallesi'nde yaşayan Rahim Barış (80), İdlib'de Esad rejiminin saldırıları sonucu şehit haberlerini büyük üzüntüyle karşıladığını, teröre karşı mücadele veren Türk askerine imkanları ölçüsünde destek olmak istediğini anlattı.

"ORDUMUZ BİR İHA DAHA YAPAR"

Lüks bir evde yaşamadığını, gerekirse evini de Mehmetçik için hibe etmeye hazır olduğunu belirten Barış, "Paranın bir ehemmiyeti yok. Bugün devletimize, milletimize lazımsa diye kefen paramı bağışladım. Yine olsun, yine bağışlarım. Bağış yaptığımı duyanlar duygulanıp beni telefonla arıyor. Dua edenler oldu. Devletimiz, milletimiz var olsun. Ben 80 yaşındayım. Ne yapacağım parayı? Belki ordumuz bir İHA daha yapar. Herkesten de aynı duyarlılığı bekliyorum." dedi.

Kefen parasını Mehmetçik'e bağışladı

BAĞIŞ YAPMAYA DAVET ETTİ

Türkiye'deki tüm emeklileri bağışa davet eden Barış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği politikayı beğendiğini, Türk halkının devlete gerekli maddi ve manevi desteği vermesi gerektiğini söyledi.

Kefen parasını Mehmetçik'e bağışladı

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