Kemal Doğulu: İki kez kalbim durdu

Kemal Doğulu, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Kemal Doğulu, 2016 yılında yaşadığı sağlık problemleri hakkında konuştu.

Doğulu'nun yaptığı açıklamalar şöyle:

"İKİ KERE ÖLDÜM"

"2016 yılında çok zor zamanlar geçirdim. Öldüm ben, iki kere kalbim durdu. Elektroşokla hayata döndürdüler. Herkes benim için 'borcu var, intihar etti, kardeşiyle küs, birisi merdivenden itti' gibi şeyler söyledi. Bunlar tamamen yalan. Üç kat düşmüşüm apartmandan, üç saat sonra bulunuyorum. İki kere kalbim durmuş. Ambulansta kalbim bir kere durmuş, sonra bir kere daha durmuş. İki kere şok cihazıyla hayata döndürdüler.

"İNTİHAR ETSEM MERDİVENDEN NEDEN ATAYIM KENDİMİ"

İntihar edecek olsam apartman merdiveninden mi atarım kendimi? Hayatımda hiç bunalıma girmedim. Şöhret gerçekten umrumda olmadı. Beyin ölümcül travmaları silermiş, iyileştiğimde bunu hatırlamayayım diye. 15 gün yoğun bakımda kaldım. O apartmandan taşındım. Artık insanlara daha çok 'Seni seviyorum' demeye başladım.

"BEYAZ IŞIĞI GÖRDÜM"

Doktorlar, aileme 'yaşamaz' demişler. Yaşayacağım varmış. Uyandığımda bütün ailem ayak ucumdaydı, ağlıyorlardı. 'Ne oldu, ben neredeyim?' dedim. O 15 gün beyaz ışığı gördüm."

O dönem kardeşi Kadir Doğulu ile küs olduğu iddiasını hatırlatılması üzerine ünlü isim, "Kadir'le küs değildik. Tüm kardeşler çok iyiyizdir. Fantezi bu, olmadık şeyler uyduruyorlar. Kardeşim o benim, küs olmamız mümkün mü?" ifadelerini kullandı.