Kemal Kılıçdaroğlu düşük gelirliler hakkında konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gündeminde ekonomi vardı.

Kılıçdaroğlu, geliri 1.000 liranın ve 673 liranın altında olan milyonlarca vatandaş olduğunun üzerinde durdu.

"8 MİLYON KİŞİNİN 673 TL'NİN ALTINDA GELİRİ VAR"

CHP Genel Başkanı şunları söyledi; "Bin liranın altında emekli aylığı alan 847 bin 643 kişi var. Bana söyler misiniz 'ayda bin liranın altında bir gelirle bu adam nasıl yaşayacak, 30 gününü nasıl geçirecek?'. Bin lira yine iyi daha vahimi de var. Eğer bir ailede kişi başına gelir 3'te birden azsa yani aylık geliri 673 liraysa SGK primini devlet yatırır, gayet güzel. Peki aylık geliri 673 lira olan kaç kişi var söyleyeyim (bu rakam bana ait değil, Saray'ın Meclis'e gönderdiği raporlarda yer alıyor): 8 milyon 647 bin 283 kişi ayda 673 liranın altında gelir elde ediyor.





BEN DEĞİL RAPORLAR SÖYLÜYOR

Gariban işçiye vereceksiniz 2 bin 20 lira maaş ve 'memlekette adalet, huzur var' diyeceksiniz. Hangi adalet? Saray'da oturanlar 673 lirayla beslensinler. 8 milyon 647 bin 283 kişi. Ben bunu söylediğim için kızıyorlar. Ben gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Milletin hakkını korumaya devam edeceğim. Bu benim görevimdir. Kişi başına gelir 10 bin dolardı. Eee nerede? Bunu ben söylemiyorum. Ben söylesem 'Kılıçdaroğlu yine uydurdu' derler. Senin raporların, Meclis'e göndermişsin. Bunlar gizleyemediği gerçekler. "