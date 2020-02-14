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Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilik sistemini eleştirdi

Prim ödemesini tamamladıktan sonra çalışmaya devam edenlerin emekli aylığının düşmesini doğru bulmayan CHP Lideri, reforma ihtiyaç olduğunu söyledi.

AA | 14.02.2020 - 13:01..
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Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilik sistemini eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Kurulu'nda açıklamalar yaptı.

Emeklilik sistemini eleştiren CHP Lideri, işçilerin prim ödeme gün sayısını doldurduktan sonra emekli maaşının düşmemesi için mecburen işi bıraktığını söyledi.

Bu sistemin Türkiye'ye reform olarak satıldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şöyle bir reform yaptılar. Kaç sendikacı bunun farkında bilmiyorum. Kişi prim ödeme gün sayısını doldurunca işi bırakıyor. İşi olduğu halde bırakıyor. Çünkü çalışsa emekli aylığı düşüyor. Daha fazla çalışıyor, daha fazla prim ödüyor, daha az emekli aylığı alıyor. Ama çalışmasa, yaşı dolmayı evde beklese, yaşı dolduğunda daha fazla emekli aylığı alacak. Bu reform diye Türkiye'ye satıldı. Kaç işçi, kaç sendikacı bunun farkında." şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilik sistemini eleştirdi

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