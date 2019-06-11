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Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa protestosunu değerlendirdi

Konya'da oynanan Türkiye-Fransa karşılaşması öncesinde tribünde yerini alanlar, Fransızların milli marşını protesto etmişti.

AA & Ensonhaber | 11.06.2019 - 14:16..
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Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa protestosunu değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündemi değerlendiren CHP Lideri, Konya'da Türkiye ile Fransa arasında oynanan karşılaşmanın öncesinde yaşananlara da değindi.

Kılıçdaroğlu: Fransa'nın protesto edilmesine üzüldüm VİDEO

"HERKESİN MARŞINA SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ"

Kılıçdaroğlu, "Nasıl biz milli takımımızla gurur duyuyorsak diğer ülkeler de kendi millli takımlarıyla gurur duyarlar. Fransız milli marşı okunurken yapılan protestolara üzüldüğümü ifade etmek isterim. Herkesin marşına, bayrağına saygı göstermek zorundayız." dedi.

İZLANDA'DA YAŞANAN OLAY..

CHP Lideri, İzlanda'da yaşananlara ilişkin ise şunları söyledi: ''İzlanda'da Milli Takımı'mızın karşılaştığı bir olay vardı. Son derece üzücü bir olay. Kendisini medeniyetin en önemli aktörlerinden birisi olarak gösterenlerin, kabul edemeyeceğimiz bir olayı Milli Takımı'mıza yaşattığı için büyük bir üzüntü duyduğumu da ifade etmek isterim''

Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa protestosunu değerlendirdi

Konya'da Fransa milli marşı protesto edildi VİDEO

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