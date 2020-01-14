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Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin dış politikasını eleştirdi

Türkiye'nin Libya konusunda yanlış adımlar attığını savunan CHP Lideri, "Hafter'i neden düşman ilan ettik" diye sordu.

AA & Ensonhaber | 14.01.2020 - 14:39..
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Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin dış politikasını eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri'nin hedefinde hükümet vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini eleştiren Kılıçdaroğlu, Libya konusunda atılan adımların yanlış olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Libya'da Suriye'deki gibi bir politika izlemeyin. İki tarafı barıştırmaya çalışın. Libya'da mı sorun çıktı? İki taraf Türkiye'ye gelecek. Bizler daha yukarıdan tarafları uzlaştıracağız.

HAFTER'İ DÜŞMAN İLAN, KONUŞMAMIZ LAZI

Mısır'ı düşman ilan ettik, Hafter'i de düşman ilan ettik.

Söyledim. Bakana da söyledim. Hafter'le de konuşmanız lazım.

Suriye'de Esad ile konuşmamız lazım." şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Hafter'le de konuşmanız lazım VİDEO

Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin dış politikasını eleştirdi

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