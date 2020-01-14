Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin dış politikasını eleştirdi

Türkiye'nin Libya konusunda yanlış adımlar attığını savunan CHP Lideri, "Hafter'i neden düşman ilan ettik" diye sordu.

2

Barcelona, Para Ligi'nde zirvede

Uluslararası danışmanlık şirketi Deloitte'in geleneksel Para Ligi çalışması yayımlandı. Raporuna göre, Barcelona, Real Madrid'i geçti ve en çok gelir elde eden kulüp oldu.