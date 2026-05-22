Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel telefonda görüştü

Mutlak butlan kararı sonrası ilk temas...

Ankara Bölge Mahkemesi tarafından mutlak butlan kararının duyurulmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i aradığı ve Özel'in bu telefona yanıt vermediği biliniyor.

22 Mayıs'ta Özgür Özel tarafından yapılan açıklamada ise, Özel'in gün içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını fakat Kılıçdaroğlu'nun telefonunun kapalı olduğu, ararsa görüşeceğini söyledi.

KARAR SONRASI İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Beklenen telefon görüşmesi akşam saatlerinde gerçekleşti.

Görüşmenin içeriğine dair Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı tarafından bilgilendirme yapılacağı duyuruldu.