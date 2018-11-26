31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti ile MHP'nin karşısında yer alan diğer partilerin ittifak arayışları da devam ediyor.
CHP - SAADET GÖRÜŞMESİ
CHP, İP ve Saadet Partisi 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde bir araya gelerek "Millet İttifakı"nı oluşturmuş, ancak kaybetmişlerdi. Ayrıca her CHP'li aileden 1 oy HDP'ye kampanyasıyla, terör destekçisi partinin barajı aşması sağlanmıştı.
31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde yeniden ittifak arayışları devam ederken; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Temel Karamollaoğlu'yla görüştü.
Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti VİDEO