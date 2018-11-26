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Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

Yerel seçimler için ittifakta anlaşan CHP, HDP ve İP'in yanına katılmak isteyen Saadet ile CHP görüşmesi gerçekleşti.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 15:29..
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Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti ile MHP'nin karşısında yer alan diğer partilerin ittifak arayışları da devam ediyor.

CHP - SAADET GÖRÜŞMESİ

CHP, İP ve Saadet Partisi 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde bir araya gelerek "Millet İttifakı"nı oluşturmuş, ancak kaybetmişlerdi. Ayrıca her CHP'li aileden 1 oy HDP'ye kampanyasıyla, terör destekçisi partinin barajı aşması sağlanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde yeniden ittifak arayışları devam ederken; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Temel Karamollaoğlu'yla görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti VİDEO

Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

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