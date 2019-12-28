Kemal Kılıçdaroğlu yeni ittifaklara yeşil ışık yaktı

Türkiye siyaseti 24 Haziran 2018 seçimleriyle birlikte ittifaklarla da tanıştı.

AK Parti MHP'yle birlikte Cumhur İttifakını kurarken; CHP de İyi Parti'yle Millet İttifakı'nı kurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyaset arenasına yeni partilerle giren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ittifak kurma konusunda da konuştu.

"İTTİFAK YAPMAK LAZIM"

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu "yeni ittifaklar" sorusuna şu cevabı verdi: "Yeni ittifaklar olabilir. Türkiye ayrıştı, demokrasiden yana olanlar, otoriter rejimden yana olanlar. Demokrasiden yana olanların ittifak yapması lazım. Gerek Sayın Babacan’ın gerekse Sayın Davutoğlu’nun açıklamalarını dikkatle izliyorum. Güçlü bir parlamenter sistemden yana olduklarını ifade ediyorlar. Sonuçta Türkiye’nin geleceğine aynı pencereden bakıyoruz, farklı düşünsek bile belli konularda. A veya B partisinin iktidar olmasından çok Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu süratle demokratik bir rejimin ihyasıdır. Millet İttifakı sürecinde dört genel başkan, bir metin imzaladık. Burada da böyle bir tablo gündeme gelebilir. Farklı ittifaklar olabilir."