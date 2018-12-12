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Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti ile ittifak soruldu

Mansur Yavaş'ın ortak adaylığı ile ilgili plan gerçekleşemeyince ittifakta son durum merak konusu olmuştu. CHP lideri "En büyük arzum ittifak görüşmelerinin başarıyla sonuçlanması" dedi.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 15:47..
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Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti ile ittifak soruldu

Mansur Yavaş'ın, CHP ve İYİ Parti'nin ortak adaylığı konusu, dünkü görüşmenin ardından rafa kalktı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'a "İYİ Parti'den aday ol" dedi ancak Yavaş kabul etmedi. Kılıçdaroğlu ise başarılar dileyerek Yavaş'la yolunu ayırdı.

Yaşanan gelişmelerin ardından bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti ile CHP iş birliğinde son durum soruldu.

"EN BÜYÜK ARZULARIMDAN BİRİSİ BU"

CHP lideri " Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur, Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır. Benim de en büyük arzularımdan birisi bu." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı konuşulan Mansur Yavaş'la ilgili soruya ise cevap vermedi.

KILIÇDAROĞLU - AKŞENER GÖRÜŞMESİ BU AKŞAM

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bu akşam bir araya gelecek.

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