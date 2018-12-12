Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti ile ittifak soruldu

Mansur Yavaş'ın, CHP ve İYİ Parti'nin ortak adaylığı konusu, dünkü görüşmenin ardından rafa kalktı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'a "İYİ Parti'den aday ol" dedi ancak Yavaş kabul etmedi. Kılıçdaroğlu ise başarılar dileyerek Yavaş'la yolunu ayırdı.

Yaşanan gelişmelerin ardından bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti ile CHP iş birliğinde son durum soruldu.

"EN BÜYÜK ARZULARIMDAN BİRİSİ BU"

CHP lideri " Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur, Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır. Benim de en büyük arzularımdan birisi bu." diye konuştu.