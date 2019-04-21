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Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğradı.

İHA | 21.04.2019 - 14:03..
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Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı

Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı.

ABDEDEDE SALDIRDILAR

Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, törendeki vatandaşların saldırısına uğradı. Önce Kılıçdaroğlu’nu yuhalayan bir grup, ardından yaşanan arbedede kendisine saldırdı.

YUMRUK VE TEKME ATTILAR

Kemal Kılıçdaroğlu'na tekme ve yumruk atarak saldıran grup araçları da taşladı.

DURUMU İYİ

Güvenlik güçleri Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü ve durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı

Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı

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