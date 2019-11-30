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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na övgüler

Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık döneminde yaptığı "siyasi ahlak" çıkışını hatırlatan CHP Lideri, hayatında duyduğu en güzel cümlenin bu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 30.11.2019 - 12:49..
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na övgüler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği'nde kameralar karşısına geçti.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nu dinleyenler arasında yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da vardı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte en ön sırada oturan Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını zaman zaman alkışladı.

HAYATIMDA DUYDUĞUM EN GÜZEL CÜMLELERDEN BİR TANESİ

CHP Lideri de Davutoğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sayın Davutoğlu, Başbakanlık yaptığı dönemde siyasi etik kanununu Meclis'e getireceğini ifade etmişti. Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden bir tanesidir. Siyasi ahlak. Her mesleğin kuralı var. Avukatlığın, doktorluğun her şeyin kuralı var. Siyasetçiliğin kuralı ne? Bol bol yalan söylemek. Evet. Ülkeye temiz siyaset gerekmiyor mu?" ifadelerini kullanması sonrasında salonda alkış sesleri yükseldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na övgüler VİDEO

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na övgüler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na övgüler

DAVUTOĞLU HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ, KILIÇDAROĞLU ALKIŞ TUTTU

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce kameralar karşısına geçen Ahmet Davutoğlu'nun konuşması ise CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV'den canlı olarak izleyicilere aktarıldı.

Davutoğlu'nun hükümete yönelik yaptığı eleştiriler de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından alkışlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na övgüler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na övgüler

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