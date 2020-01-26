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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan birlik mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası yardımlaşmayla ilgili birlik beraberlik vurgusu yaptı.

AA | 26.01.2020 - 13:34..
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CHP Geneşl Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Suriçi Grubu'nun Fatih'te bir otelde düzenlediği İstanbul Toplantıları'nda, insanların farklı düşüncede olsa bile bir araya gelip, konuşması gerektiğini belirtti.

Depremin yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Depreme karşı önlem almak da hepimizin ortak görevi. Japonya'da da deprem oluyor, bizde de oluyor ama orada bizden daha şiddetli deprem olduğunda insanlar hayatını kaybetmiyor ama bizde insanlar hayatını kaybediyor. Demek ki almamız gereken önlemler var." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Elazığ'da 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, binden fazla kişinin yaralandığını ve bir kısmının taburcu edildiğini hatırlattı.

"FELAKETLERDE BİRLİK İÇERİSİNDEYİZ"

Elazığ Ticaret Lisesi mezunu olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, Elazığ'ın kendisi açısından ayrı bir yeri olduğunu anlattı.

Kılıçdaroğlu, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle genel başkan yardımcılarını bölgeye gönderdiğini ifade ederek, "İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Aydın'ın, Mersin ve Adana'nın büyükşehir belediye başkanları görevle bölgedeler. Ekrem Bey, o bölgeye gitti, diğer arkadaşlarım da hem insan olarak hem malzeme olarak bölgeye yardım götürdüler. Beni mutlu eden nokta şu; zaman zaman kendi aramızda kavgalar ederiz, zaman zaman tartışırız ama böyle bir felaketle karşılaştığımızda toplumun her kesimi beraber, birlik içinde bölgeye yardım yapıyor. Farklılıklarımız olabilir, farklı görüşlerimiz olabilir ama bir yerde felaket yaşanıyorsa hep beraber, hani tasada ve kıvançta beraber olmanın getirdiği güzellik içinde bölgeye yardımlar yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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