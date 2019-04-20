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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a heykel talimatı

Ankara'da yönetimin 25 yıl sonra CHP'ye geçmesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'a ilk talimatı "heykel yap" oldu.

Haber Merkezi | 20.04.2019 - 09:22..
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a heykel talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile arasında geçen görüşmeyi anlattı.

Sanatçıların ağırlıklı bölümünün Ankara'da yaşadığını Mansur Yavaş'a hatırlatan Kılıçdaroğlu, ilk talimatını da verdiğini dile getirdi.

HEYKEL YAP DEDİM, KABUL ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, “Mansur Beye,Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Şinasi ve Rıfat Horozcu’nun fötr şapkalı meşhur fotoğrafını gösterdim ve bunun heykelinin yapılmasını önerdim. Melih Cevdet Anday da o fotoğrafa çok güzel bir şiir yazmıştır.” şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş da bu talimatı kabul etti ve kısa süre içerisinde heykelin yapılacağını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a heykel talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a heykel talimatı

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